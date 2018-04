Borsa: Europa apre debole

MILANO, 24 APR - Le Borse europee aprono in ordine sparso con gli investitori che guardano alle vicende legate ai dazi ed alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,2204 a Londra. Il prezzo del petrolio Wti del Texas sale sopra la soglia dei 69 dollari. L'indice d'area Stoxx 600 è sulla parità (-0,02%). Londra guadagna lo 0,15%, Francoforte lo 0,24% mentre Parigi cede lo 0,19%.