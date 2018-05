Petrolio: in rialzo a 72,44 dollari

ROMA, 22 MAG - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York con i contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno che guadagnano 24 centesimi a 72,44 dollari al barile. Il Brent guadagna 26 centesimi a 79,48 dollari. Ad incidere anche le sanzioni al Venezuela e le previsioni di una riduzione delle scorte in Usa