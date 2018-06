ROMA, 19 GIU - Quotazioni del petrolio ancora in calo sulle tensioni provocate dalla guerra dei dazi tra Usa e Cina in attesa del vertice Opec di venerdì che potrebbe allentare i limiti alla produzione. I contratti sul greggio Wti con scadenza a luglio cedono così 65,4 dollari al barile (65,85 ieri sera a New York) mentre il Brent perde lo 0,7% a 74,8 dollari al barile