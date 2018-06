Borsa: Milano affossata da timori dazi

MILANO, 25 GIU - I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano (-2,4%), in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. Torna la tensione sullo spread tra Btp e Bund che chiude a 249 punti base, dopo una fiammata in mattinata oltre quota 250. Il rendimento del decennale italiano è salito a 2,81%. A Piazza Affari tonfo per Prysmian (-10%), dopo la revisione al ribasso della guidance sull'ebitda dell'anno, comunicata venerdì a mercati chiusi. In sofferenza il settore finanziario con Unipol (-6,1%), Banco Bpm (-3,6%), Mediobanca (-3,4%), Banca Mediolanum (-3,1%), Intesa (-3,2%), UnipolSai (-2,8%) e Ubi (-2,6%). Male anche il settore delle auto con Ferrari (-3,2%), Fca e Cnh (-3%). In sofferenza anche i titoli legati al petrolio con Tenaris (-4,2%), Saipem (-3,8%), Eni (-2,3%), Italgas e Snam (-0,4). In rosso Stm (-4,8%), Mediaset (-1,9%) e Tim (-1,5%). Vola Piaggio (+8%), dopo essere stata promossa dagli analisti finanziari.