Ferrero, premio di 9.200 euro in 4 anni

TORINO, 18 LUG - I 6.000 lavoratori italiani della Ferrero, l'azienda dolciaria di Alba, avranno con il nuovo integrativo un premio variabile di 9.210 euro nei prossimi quattro anni (2.220 nel 2019 e 2020, 2.320 nel 2021 e 2.450 nel 2022). A regime l'aumento è del 14% rispetto all'ultimo contratto scaduto il 30 giugno. "Oltre a un buon aumento del salario variabile, l'accordo dà la necessaria stabilità e continuità occupazionale. L'integrativo contiene, infatti, le iniziative imprenditoriali e gli investimenti che l'azienda intraprenderà nel quadriennio, anche per mantenere stabile l'occupazione nei siti italiani", spiegano Attilio Cornelli, Mauro Macchiesi e Guido Majrone, segretari nazionali di Fai, Flai e Uila. La ricerca e lo sviluppo dei prodotti Ferrero nel mondo si consolidano ad Alba con il potenziamento delle attività di Soremartec. L'intesa prevede anche molte novità familiari, come l'aumento delle mezze giornate per le visite pediatriche e per assistere il coniuge o i genitori con grave infermità.