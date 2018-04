Altro passo avanti per progetto discarica ad Agira

Agira (Enna) - Compie un ulteriore passo in avanti il progetto della società Agireco Srl per la realizzazione di un discarica per rifiuti speciali pericolosi e non con annesso impianto di trattamento per il percolato in contrada Serra Campana-Cote, a circa 5 Km dal centro di Agira (Enna) e a 1,5 Km dalla Riserva naturale orientata di Vallone di Piano di Corte, area di interesse comunitario, protetta dal 2000 dalla Regione e inclusa nella Rete Natura 2000. Il dipartimento acque e rifiuti della Regione ha pubblicato l’avviso di autorizzazione integrata ambientale. L’opera è contestata dal comitato cittadino 'No discarica Agirà per i presunti rischi per la salute e l’ambiente, tra gli oppositori ci sono diverse associazioni ambientaliste e il M5s. Il progetto definitivo dell’opera è depositato negli uffici del dipartimento acque e rifiuti per la consultazione. Eventuali osservazioni devono essere inoltrate all’ufficio entro trenta giorni.