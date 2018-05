Troina, blitz dei Nas in struttura per bisognosi: denunce e sequestri

TROINA - Blitz dell'Ispettorato del lavoro e dei carabinieri del Nas in una nota struttura ricettiva per bisognosi di Troina, in provincia di Enna. Sequestrati 40 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed elevate contravvenzioni per violazioni in materia di igiene alimentare. Quattro persone sono state denunciate per commercio o somministrazione di medicinali guasti, ricettazione, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari e macellazione clandestina. I militari, nel corso dei controlli, hanno accertato la presenza di 96 farmaci scaduti, all'interno dell’infermeria del presidio, pronti ad essere somministrati ai circa 35 ospiti della struttura ricettiva, da parte di personale privo delle regolari nonché previste prescrizioni e qualifiche. Due volontari, sorpresi a somministrare i farmaci, sono stati denunciati. I controlli sono stati estesi agli altri locali della struttura dove i militari hanno sorpreso due persone mentre macellavano clandestinamente un suino, di ignota provenienza. Entrambi sono stati denunciati. L'ispezione ha consentito agli investigatori di constatare la presenza di resti animali in una delle celle frigorifere poste a disposizione della struttura, adagiati a terra e senza una qualsivoglia protezione e cura. Trovati anche 4 suini e 6 ovini privi dei segni di identificazione e di codice aziendale, di dubbia provenienza. Farmaci, resti animali, prodotti alimentari, farmaci scaduti, ovini e suini sono stati sottoposti a sequestro, insieme alla cella frigorifera.