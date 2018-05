Consiglio Europa omaggia Falcone-Borsellino con mostra foto

STRASBURGO - Il Consiglio d'Europa ospiterà dal 12 al 20 giugno la mostra fotografica dedicata alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzata dall'ANSA, e organizzata dall'istituto culturale italiano di Strasburgo e dalla rappresentanza dell'Italia presso l'organizzazione paneuropea.

All'inaugurazione della mostra, che racconta la storia dei due giudici, dall'adolescenza a Palermo alle stragi del 1992, interverrà il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi.

L'apertura della mostra intitolata 'l'eredità di Falcone e Borsellino', composta da 13 dei 26 pannelli originali, tradotti in inglese, sarà preceduta da una conferenza in cui Lo Voi delineerà la lotta al crimine organizzato in Italia.