Unica data ad Acireale per "Essere qui Tour" di Emma

È cominciato il conto alla rovescia per gli appuntamenti live di “Essere qui Tour” di Emma (prodotto e organizzato da F&P Group) che arriverà nei principali palazzetti dello sport d’Italia, a partire dal 16 maggio. In Sicilia prevista un’unica data, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management, il 26 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale.



Queste le date di “Essere qui Tour”: 16 maggio – Pala Lottomatica di Roma, 18 maggio – Mediolanum Forum di Assago – Milano, 19 maggio – Pala Alpitour di Torino, 21 maggio – Kioene Arena di Padova, 23 maggio – Nelson Mandela Forum di Firenze, 26 maggio – Pal’Art Hotel di Acireale, 28 maggio – Pala Partenope di Napoli.

Uscirà domani, venerdì 26 gennaio, “Essere qui”, il sesto album di inediti di Emma, prodotto insieme a Luca Mattioni e in uscita su etichetta Universal Music.



A oltre due anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Adesso”, Emma torna più evoluta, matura e consapevole con un disco che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la sua attuale personalità. “Essere qui” è un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Questa la tracklist di “Essere qui”: “L'isola”, “Le ragazze come me”, “Sottovoce”, “Mi parli piano”, “Effetto domino”, “Le cose che penso”, “Portami via da te”, “Luna e l'altra”, “Malelingue”, “Sorrido lo stesso”, “Coraggio”. Il disco è stato suonato da grandi musicisti come Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat e mixato e registrato presso le Officine Meccaniche di Milano da Matt Howe. Inoltre autori di notevole personalità come Davide Petrella, Davide Simonetta, Gianni Pollex e Federica Abbate hanno per la prima volta lavorato insieme ad Emma, aggiungendosi a quelli che l’hanno accompagnata in tutti questi anni di carriera: Roberto Casalino, Roberto Angelini, Giuliano Sangiorgi, Dario Faini e Nicco Verrienti fino ad Amara, Giovanni Caccamo, Giulia Anania, Alessandra “Naskà” Merola, Gigi Canu, Alessandra Flora e Fabio Gargiulo. Emma è anche autrice della canzone “Sorrido lo stesso”.