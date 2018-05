Figli di genitori gay, anche a Palermo presto trascrizione degli atti di nascita

PALERMO - Accogliendo la richiesta formulata dall’associazione delle Famiglie arcobaleno e Arcigay Palermo, il sindaco Leoluca Orlando, d’intesa con l’assessore Gaspare Nicotri, darà mandato agli uffici dell’anagrafe affinché si proceda alla trascrizione degli atti di nascita o alla modifica degli atti già trascritti per i bambini con genitori dello stesso sesso.

«Occorre garantire tutti i diritti per tutti: è stato sempre questo lo spirito che ha animato l’azione dell’amministrazione comunale. Uno spirito che sempre più per altro trova conferma giuridica e che non può che trovare applicazione concreta e quotidiana nell'attività amministrativa»