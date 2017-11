SPECIALE CALENDARIO 2018

Iniziativa del quotidiano LA SICILIA

Fotografa un luogo che rappresenta la cultura e il territorio siciliano.

Tutte le foto saranno pubblicate sul nostro sito e sul calendario 2018.

REGOLAMENTO

L’iniziativa del quotidiano LA SICILIA “Le tue emozioni in un’immagine”, aperta a tutti coloro che amano la Sicilia, intende promuovere e valorizzare il territorio siciliano raccontando, per immagini, il patrimonio ambientale, naturalistico, sociale, economico e artistico-culturale.

Tutte le immagini saranno pubblicate sul nostro SITO e sul CALENDARIO 2018 del quotidiano LA SICILIA e sul sito www.lasicilia.it.

ART. 1

I lettori interessati a partecipare all’iniziativa possono inviare le loro immagini

link tramite e-mail tramite modulo da compilare online presente a questo

Gli invii dovranno essere effettuati entro il 30 Novembre 2017.

CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI

Le foto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

orizzontali con il lato più lungo di cm 25 minimo e comunque con un peso non superiore a 5 MB ciascuna;

risoluzione di 300 dpi;

formato jpg o tiff;

a colori o in b/n;

non dovranno esserci scritte di personalizzazione;

non dovranno esserci ritratte persone riconoscibili.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

Tutte le immagini saranno pubblicate sul CALENDARIO 2018 del quotidiano LA SICILIA, sul sito www.lasicilia.it e su Instagram.

ART. 2

L’invio deve essere effettuato specificando i seguenti dati:

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

Recapito telefonico

Luogo della foto con la data di quando è stata effettuata;

Breve didascalia

Non verranno accettati invii anonimi.

La valutazione e la selezione delle foto, nel rispetto del termine indicato all’art. 1, sarà effettuata dalla Domenico Sanfilippo Editore S.p.A. (di seguito brevemente DSE).

ART.3

Con l’invio del materiale l’interessato prende atto ed accetta di concedere, a titolo gratuito, la libera utilizzazione da parte della DSE e delle società del Gruppo dei messaggi, delle foto il cui invio comporta l’accettazione del presente regolamento, anche a titolo di liberatoria.

Resta espressamente convenuto che per effetto di quanto con la presente definito, la DSE acquisisce la titolarità esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica e di eventuale sublicenza, in ogni sede, forma e modo, in perpetuo, con qualsivoglia mezzo tecnico o tipologia di trasmissione esistente o di futura invenzione, con qualsivoglia formato, su qualunque supporto attraverso qualsiasi canale/piattaforma distributiva concepibili e realizzabili oggi e/o in futuro, con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione anche multimediale, senza limitazione di spazio, di tempo e di passaggi sulle foto inviate nonché sulla Sua immagine e su quella degli altri soggetti in esse ripresi. La DSE, pertanto, direttamente o attraverso i suoi cessionari o aventi causa potrà liberamente utilizzare totalmente o parzialmente dette le immagini in qualsiasi sede, forma e modo.

L’interessato e gli altri soggetti firmatari del regolamento ai sensi del presente articolo, dichiara, pertanto, di non avere nulla a pretendere dalla DSE e/o da suoi cessionari e/o aventi causa in relazione all’esercizio da parte della stessa/i dei diritti sopra elencati sulle immagini e voce predette, con espressa rinuncia a qualsiasi azione, rivendicazione e pretesa comunque ad esse connesse.

L’interessato dichiara, infine, di tenere la DSE e i suoi eventuali cessionari/aventi causa manlevati ed indenni da richieste, contestazioni ed azioni di qualsivoglia natura da parte di chicchessia a qualsiasi titolo o ragione avanzate al riguardo.

ART. 4

La partecipazione a tale iniziativa comporta l’accettazione integrale del presente regolamento ed in particolare l’attribuzione alla DSE del diritto di utilizzare sia direttamente sia tramite terzi , in qualsiasi sede, forma e modo le foto inviate.

La DSE non restituirà le foto inviate.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

La DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A. (in seguito brevemente DSE), titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti saranno utilizzati per consentire agli utenti di prendere parte all’iniziativa Speciale CALENDARIO 2018 – disciplinati dalle disposizioni di cui al presente regolamento – I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per le suddette finalità, non saranno comunicati e verranno trattati manualmente e con mezzi elettronici.

La DSE comunica altresì che competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A., V.le O. da Pordenone, 50 – Catania.