Smog: procura, a Torino mortalità alta

TORINO, 16 OCT - Indici di mortalità che appaiono più elevati di quelli attesi: sono questi, secondo indiscrezioni, i primi esiti di un accertamento epidemiologico commissionato dalla procura di Torino a un esperto di Firenze sugli effetti dell'inquinamento ambientale in città. I dati sono in linea con una serie di studi - di affidabilità variabile - già effettuati nel corso degli anni, e dovranno essere approfonditi. Gli inquirenti hanno affidato al nucleo Noe dei carabinieri il compito di svolgere accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo, per ora a carico di ignoti, dopo la denuncia - molto documentata - di un cittadino. Il titolo di reato è l'inquinamento ambientale.