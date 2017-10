Turista tedesca si perde nel Nuorese

NUORO, 19 OTT - Una turista tedesca in vacanza in Sardegna, Renate Era Zellinger, di 54 anni, è scomparsa da due giorni nel Montalbo, a Lula (Nuoro). Le ricerche sono state attivate ieri, dopo la segnalazione del responsabile del servizio di noleggio auto di Olbia al commissariato di Polizia, allarmato per la ritardata consegna della Fiat Panda che la donna aveva preso a noleggio. L'auto è stata rinvenuta in prossimità di una casa cantoniera, in località Jenna e Rughe, nelle campagne di Lula. Senza sosta le ricerche da parte di Vigili del fuoco, unità cinofile, personale di Forestas e del Soccorso Alpino, oltre ai Carabinieri e volontari del luogo, ma della donna ancora nessuna traccia.