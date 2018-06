Migranti, Ocse cita esempio Lombardia

PARIGI, 20 GIU - Nel suo rapporto annuale sulle migrazioni presentato oggi a Parigi l'Ocse cita ad esempio il caso della Lombardia, dove - scrive l'organismo - "nel 2016, l'82% della popolazione immigrata" era "in "situazione regolare e lavorava nel settore formale". "La Lombardia - prosegue l'Ocse nell'Outlook sulle migrazioni internazionali - è la prima regione d'Italia in termini di reddito (rappresenta un quinto del Pil nazionale), è la più popolata (un sesto della popolazione). E' anche la regione che conta la più forte popolazione di immigrati, quasi un quarto degli immigrati in situazione irregolare viveva qui nel 2005". "Al livello locale c'è un'enorme quantità di buone esperienze su come si possono integrare i rifugiati", commenta il direttore della Direzione Ocse per Occupazione, Lavoro e Affari Sociali, Stefano Scarpetta, aggiungendo che la Lombardia è una regione economicamente avanzata, con tassi di disoccupazione bassi e domanda di manodopera.