Papa: concerto Suoni Pace al Petruzzelli

BARI, 25 GIU - Un concerto intitolato 'Suoni di Pace', dedicato al Papa e ai patriarchi che si incontreranno nel capoluogo pugliese il 7 luglio, si terrà giovedì 5 luglio nel teatro Petruzzelli di Bari. Il concerto celebrativo in onore dell'incontro ecumenico per la pace in Medio Oriente, è a cura dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto in collaborazione con il Comune di Bari e la Fondazione Petruzzelli. Interverranno l'arcivescovo di Bari, Francesco Cacucci, il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli Antonio Decaro, il sovrintendente della Fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi. L'Orchestra del Teatro Petruzzelli sarà diretta dal maestro Michele Nitti con la partecipazione della soprano Valentina Farcas. Il programma del concerto sarà dedicato a 'Et incarnatus est' dalla Messa in Do minore, KV 427, di Wolfgang Amadeus Mozart, e alla Sinfonia numero 6 in Fa maggiore, op. 68 'Pastorale', di Ludwig van Beethoven.