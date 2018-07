Violenza sessuale, condannato a Forlì

FORLI', 18 LUG - Due anni e otto mesi. A tanto è stato condannato dal Gup di Forlì Monica Galassi, un istruttore e titolare di scuole guida, Gianni Bissi, 49 anni, processato per violenza sessuale. La vittima è una 35enne originaria dell'Est Europa, sposata con un italiano. Sarebbe stata costretta, secondo l'accusa, a rapporti sessuali sotto il ricatto di mostrare al marito il filmato di un incontro precedente. I due si conobbero nel 2012 quando lei si iscrisse per la patente. Ci sarebbe stato un crescendo di avances: lui le avrebbe inviato foto che lo ritraevano nudo e in atteggiamenti erotici. Poi ci sarebbero stati incontri, ma anche rapporti imposti e giochi erotici violenti ripresi con telecamera, seguiti dai ricatti. Il processo è stato in abbreviato condizionato all'audizione della donna, assistita dall'avvocato Guido Magnisi. La Procura ha chiesto l'assoluzione per l'imputato, difeso dall'avv. Fabrizio Briganti. Il giudice lo ha invece condannato, con sospensione perpetua dall'attività lavorativa.