Ferisce la moglie a colpi di martello

SASSARI, 20 FEB - Una donna di 84 anni è stata ferita con alcuni colpi di martello dal proprio marito, un uomo di 81 anni, all'interno del loro appartamento di via Grazia Deledda, nel quartiere di Monte Rosello a Sassari. L'aggressione, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della Squadra mobile, è avvenuta nel pomeriggio dopo le 15. Sollecitati da alcuni vicini, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato l'anziana all'ospedale civile di Sassari, dove è ora ricoverata. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale è stato portato anche il marito: già sofferente di cuore, all'arrivo delle forze dell'ordine è apparso in condizioni fisiche precarie. Con lui ci sono gli agenti della Mobile che appena possibile lo interrogheranno.