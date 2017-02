Taxi, convalidati due fermi

ROMA, 22 FEB - Sono di nuovo liberi i due manifestanti bloccati ieri duranti gli scontri scoppiati nel centro di Roma a margine delle manifestazioni di tassisti e ambulanti. Il giudice del tribunale monocratico, nell'ambito del processo svolto per direttissima, ha convalidato il fermo per il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino e Carlo Ciaburro senza disporre misura cautelare e ha poi rinviato il processo per la prima udienza. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.