Dopo le palme, i banani in piazza Duomo

MILANO, 23 FEB - Dopo le tanto contestate palme sono arrivati in piazza del Duomo a Milano, come previsto, i banani. Gli operai sono al lavoro da questa mattina, nelle aiuole alle spalle del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, per piantare i banani, che andranno a completare il giardino progettato dalla multinazionale del caffè Starbucks. Il progetto al momento è stato contestato da esponenti politici, in particolare di centrodestra, e da quella parte dei cittadini che non ama vendere piante esotiche nella piazza principale della città. Le palme sono state anche 'vittime' di un atto vandalico, un giovane ha tentato di bruciarne alcune nella notte di sabato scorso. I banani che verranno piantati in giornata sono oltre 40. Vicino alle aiuole si è radunato un gruppo di cittadini curiosi e di turisti, anche attirati dalle telecamere delle tv. I cittadini ancora una volta sono divisi: alcuni amano il nuovo giardino, altri lo criticano ma nessuno sembra indifferente.