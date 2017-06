Rogo discarica Grossetano, stop verdura

GROSSETO, 27 GIU - Porte e finestre chiuse, come misura precauzionale, per un raggio di 2,5 chilometri dalla discarica di Cannicci, nel Grossetano, in fiamme dalla notte scorsa: è quanto prevede l'ordinanza del Comune di Civitella Paganico, con il supporto con Arpat e Asl di Grosseto. L'incendio, per spegnere il quale sono impegnati da ore i vigili del fuoco, sarebbe di origine dolosa. "Tenere chiuse le finestre situate nella zona circostante l'impianto - si legge nell'ordinanza -, per un raggio di circa 2,5 chilometri dal luogo dell'incendio", poi "usare particolari precauzioni per le persone anziane con problemi respiratori e per le donne in stato di gravidanza", ma soprattutto non "consumare frutta e verdura raccolte nelle aree in prossimità dell'incendio o che potrebbero essere interessate dalla ricaduta di sostanze potenzialmente nocive se non preventivamente sottoposte ad un accurato lavaggio e non far pascolare animali ad uso zootecnico nel raggio indicato".