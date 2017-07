Orafo derubato di 400mila euro a Sanremo

SANREMO (IMPERIA), 21 LUG - Un israeliano di 32 anni, residente a Lugano, in Svizzera, rappresentante orafo per una ditta di Ginevra, è stato scippato ieri pomeriggio di un borsello contenente quattro orologi, un diamante e duemila euro in contanti per un valore complessivo di circa quattrocentomila euro. Il colpo è stato messo a segno nei pressi di un bar di corso Imperatrice, a pochi passi dal Casinò. Stando a quanto finora ricostruito, l'uomo, che si trovava di passaggio nella città dei Fiori, era diretto a una mostra orafa di Torino. A Sanremo ha posteggiato per andare al bar, prendere un caffè e utilizzare il bagno. Una volta uscito si è avvicinato un uomo che gli ha sfilato con mossa fulminea la borsa. Le telecamere mostrano la vittima sorpresa e incapace di reagire. Il bottino sarebbe composto da tre orologi Rolex, tra cui un Daytona del valore di 250mila euro e un altro da 40mila euro e un Philippe Patek unico nel suo genere.