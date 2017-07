Merola a Amato, venga 2 agosto in Comune

BOLOGNA, 26 LUG - "Nel rispetto del lavoro e dell'autonomia della magistratura e convinto dell'importanza della sua presenza nei momenti di condivisione della memoria, rinnovo l'invito al procuratore capo Giuseppe Amato a partecipare all'incontro nella sala del Consiglio Comunale la mattina del prossimo 2 agosto". Così il sindaco di Bologna Virginio Merola si rivolge al capo dei Pm, che ieri aveva lasciato intendere la propria volontà di non partecipare alle commemorazioni della Strage della stazione: "Io non credo, da quello che ho capito, che la nostra presenza possa in qualche misura riscuotere un apprezzamento", aveva spiegato Amato. Nelle scorse settimane il presidente dell'associazione familiari vittime Paolo Bolognesi aveva annunciato che nel suo intervento in piazza Medaglie d'Oro criticherà la Procura per la scelta di chiedere l'archiviazione dell'inchiesta sui mandanti. Ora Merola invita il procuratore a partecipare quantomeno alla prima parte delle commemorazioni.