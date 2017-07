Acquisto droga nel web, 5 arresti

GORIZIA, 28 LUG - Un traffico di droga sintetica, acquistata via internet in Germania e Olanda, e di eroina, il cui rifornimento avveniva tramite canali 'classici' in Slovenia, è stato scoperto dalla Polizia di Monfalcone (Gorizia), che ha arrestato quattro uomini e una donna e denunciato altre persone coinvolte. Sono stati sequestrati complessivamente una cinquantina di grammi di eroina, pari a un centinaio di dosi, e altrettanti di droghe sintetiche, più altri medicinali rientranti nella categoria 'stupefacente', anch'essi destinati allo spaccio nella zona di Monfalcone. Gli investigatori hanno individuato una giovane coppia che tramite il "deep web" - la parte "oscura" non indicizzata dai comuni motori di ricerca - si riforniva di sostanze come Mdma, ketamina ed ecstasy, e ne organizzava il recapito, in forma anonima, utilizzando per i pagamenti anche i "bitcoin", la moneta virtuale utilizzata per le transazioni via web. Uno dei corrieri ha tentato di ingoiare parte dell'eroina rischiando la vita.