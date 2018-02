Salta incontro tra sindacati e Blutec per sito Termini Imerese

PALERMO - E’ di nuovo saltato l’incontro tra i sindacati e Blutec che avrebbe dovuto fare il punto sull'attuazione del piano di ripresa produttiva nello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. Le parti avrebbero dovuto incontrarsi il 7 febbraio nella fabbrica siciliana. Ma l'appuntamento è stato cancellato.



«Si tratta di un rinvio inspiegabile», scrive il sindaco Francesco Giunta al ministero dello Sviluppo economico in una nota nella quale fa riferimento a un altro incontro nel luglio dell’anno scorso quando l’azienda aveva presentato il cronoprogramma per la realizzazione del piano di reindustrializzazione e occupazione. La prima fase prevedeva un investimento di 22 milioni con l’occupazione di 170 lavoratori entro settembre 2017 e il rientro di altri 80 entro la fine del 2017 quando doveva partire l’allestimento del Doblò con motore elettrico. Altri 100 lavoratori dovrebbero essere assorbiti entro il mese di aprile 2018 per la realizzazione della linea di produzione «Lighting» e «Chemical».

Ma sull'attuazione del piano non è stata fatta finora alcuna verifica, come ricorda il sindaco nella nota nella quale aggiunge: «Termini Imerese non intende, in alcun modo, continuare ad accettare un approccio che ad oggi sembra non avere portato a nulla di concreto».