Sit in dei vigili del fuoco di Catania davanti sede centrale: contratto scandaloso e confusionario

Catania - Sit in davanti la sede centrale dei vigili del fuoco di Catania. Usb Vigili del Fuoco non si ferma davanti alla pioggia, non accetta lo scandaloso contratto confusionario. Precari, permanenti ed una parte della sanità, hanno protestato davanti la sede di via Cesare Beccaria.

