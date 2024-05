Catania, niente Messa per Mussolini: l’arcivescovo annulla la celebrazione

IL CASO

Monsignor Renna ha anche disposto la chiusura della chiesa “Santa Caterina” nel pomeriggio di oggi

Niente messa in ricordo del Duce a Catania. La celebrazione, che era stata annunciata oggi in un necrologio pubblicato sul nostro giornale, e prevista nella Chiesa “Santa Caterina” a Catania, per ricordare Benito Mussolini, è stata annullata.

La decisione è stata presa dall’arcivescovo Luigi Renna, dopo avere appreso della celebrazione dall’avviso pubblicato attraverso le necrologie online in occasione del 79° anniversario della morte di Benito Mussolini e Claretta Petacci. Lo stesso Renna ha anche disposto la chiusura della chiesa nel pomeriggio di domenica 28 aprile fino al giorno dopo.

La decisione è motivata da mons. Renna per evitare che a margine di una Messa di suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche che nel recente passato hanno avuto degli spiacevoli precedenti.

Il necrologio