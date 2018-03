Basta parcheggiare moto sui marciapiedi! Non è corretto!

Secondo voi è lecito che i marciapiedi non siano per i pedoni ma per le moto in genere. Ma persone simili devono essere colpite! si o no? Ma sempre i piedi in faccia dobbiamo farci mettere! Scusate il mio risentimento ma questo è uno di quei casi emblematici che ti fanno dire: ora basta!

SEGNALAZIONE E VIDEO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870