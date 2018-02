Impianto di gasolio abusivo sequestrato a Sant'Agata di Militello

SANT'AGATA DI MILITELLO (MESSINA) - Gli uomini della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello, nel corso di una complessa operazione, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti due imprenditori della zona e sequestrato un impianto abusivo di distribuzione di carburante contenente 9.000 litri di gasolio. La violazione contestata riguarda l’illecita commercializzazione di prodotto energetico.

I responsabili rischiano la pena della reclusione da 1 a 5 anni oltre alla multa non inferiore a 7.746 euro. Il valore complessivo dell’impianto e del gasolio sequestrati ammonta a oltre 30.000 euro. Le indagini hanno consentito di verificare che l’impianto, composto da una cisterna munita di erogatore automatico e due pistole erogatrici, era completamente abusivo, in quanto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione amministrativa e delle certificazioni antincendio previste e pertanto rappresentava un potenziale pericolo di infiammabilità e scoppio. L’attività investigativa ha consentito di scoprire alcuni trasferimenti di prodotto, che avvenivano soprattutto nei fine settimana e al di fuori dei circuiti ufficiali di distribuzione. I successivi riscontri hanno consentito di acquisire tutti gli elementi necessari per procedere al sequestro dell’impianto e dell’ingente quantitativo di prodotto detenuto in totale evasione di imposta.