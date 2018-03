Lipari, elisoccorso non può atterrare e paziente muore: aperta un'inchiesta

Dopo la morte per infarto del sessantenne Rodolfo Taranto, avvenuta ieri, per il mancato intervento dell’elisoccorso a Lipari, a causa del forte vento, la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto una inchiesta per accertare eventuali responsabilità. I carabinieri hanno iniziato gli interrogatori presso l’ospedale di Lipari. Il sindaco Marco Giorgianni ha richiesto una relazione dettagliata alla direzione sanitaria dell’Asp 5, come ha comunicato in Consiglio comunale.