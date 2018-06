Messina: ruba scooter ma si schianta contro un guardrail e muore

MESSINA - Un giovane di 29 anni, Silvio Donato, è morto in un incidente stradale sulla via Consolare Pompea, nei pressi della chiesa di Grotte, a Messina, schiantandosi contro un guardrail con uno scooter che aveva rubato. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente compreso quanto gravi fossero le condizioni di Donato. Trasportato all’ospedale Papardo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Nel frattempo la polizia locale ha lavorato per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo alcune testimonianze pare sia sia trattato di un incidente autonomo, ma non si esclude che qualche veicolo possa aver tagliato la strada al ladro di scooter, per poi allontanarsi. A terra non sarebbero state rilevate tracce di frenata, ma le indagini sono ancora in corso e al vaglio delle autorità ci sarebbero anche alcuni video delle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona.

L'identità della vittima è stata sconosciuta per diverse ore e solo a tarda sera la polizia è riuscita a ricostruire il fatto che Donato si trovasse a bordo di uno scooter appena rubato. Certamente la velocità della fuga potrebbe essere tra le cause dell'incidente.