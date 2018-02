Catalogna: Mas libero senza cauzione

MADRID, 20 FEB - L'ex presidente catalano Artur Mas, imputato per 'ribellione' come diversi altri leader indipendentisti, è stato lasciato in libertà senza cauzione al termine dell'interrogatorio cui è stato sottoposto oggi a Madrid dal gip del tribunale supremo spagnolo Pablo Llarena. Il gip non ha deciso misure cautelari nei suoi confronti. Ieri aveva invece fissato una cauzione di 60mila euro per lasciare in libertà Marta Rovira, segretaria Erc, il cui leader Oriol Junqueras è da oltre tre mesi in detenzione preventiva.