Donna dell'anno, minacce a premiata 2018

AOSTA, 21 MAR - A meno di una settimana dalla consegna a Saint-Vincent (Aosta) del premio 'La Donna dell'anno', Margarita Meira, attivista argentina contro la tratta sessuale delle donne è stata bersaglio poche ore fa a Buenos Aires (Argentina) di un atto di intimidazione. Lo rende noto il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, promotore del premio. Meira ha fondato l'associazione Madres Victimas de Trata, dopo il rapimento e l'uccisione di sua figlia. Poco dopo il suo rientro in patria dall'Italia una persona armata ha esploso colpi di arma da fuoco davanti alla sede dell'associazione, adibita a centro culturale e mensa comunitaria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha espresso la "piena solidarietà a Meira e alla sua associazione, che sta operando in un contesto di grande difficoltà per la lotta contro lo sfruttamento sessuale e per offrire sostegno alle vittime della tratta".