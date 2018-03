Usa: bufera di neve, saltano 5 mila voli

NEW YORK, 22 MAR - La costa orientale degli Stati Uniti è ancora alle prese con la bufera di neve e i forti venti che da ore stanno sferzando in particolare le città di Boston, New York e Washington. Ancora in forse per domani la riapertura delle scuole e degli uffici pubblici in molte aree. I maggiori disagi riguardano però gli aeroporti, con quasi 5 mila voli cancellati. Problemi anche negli scali internazionali del Jfk e di Newark, già colpiti duramente dalla tempesta di qualche settimana fa. Molti i turisti che ieri si sono visti cancellare il volo e ancora in attesa di imbarcarsi. Anche il consolato italiano di New York nelle ultime ore ha lavorato senza sosta per dare assistenza ai connazionali rimasti bloccati nella Grande Mela, in costante contatto con le compagnie aeree che lavorano alla riprogrammazione delle partenze e con gli alberghi per dare una sistemazione di emergenza a chi ha dovuto passare ancora una notte in città.