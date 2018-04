George e Charlotte in clinica col padre

LONDRA, 23 APR - Famiglia dei duchi di Cambridge riunita nel pomeriggio nella Lindo Wing del St. Mary hospital di Londra, dove oggi è venuto alla luce il terzo Royal Baby di William e Kate. I due fratelli, George e Charlotte, sono arrivati in visita portati dal padre, che li era andati a prendere in automobile a Kensington Palace, e si sono mostrati poi ai media all'ingresso. Entrambi tenuti per mano dal principe, sono entrati in ospedale senza fare capricci: Charlotte ha anzi salutato la folla di giornalisti e curiosi con la manina, mentre George, più timido, camminava a testa bassa. William si è limitato a rispondere con un sorriso alle domande di alcuni reporter e alle grida di felicitazioni.