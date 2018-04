Siria: Onu, impegno donatori per 4,4 mld

BRUXELLES, 25 APR - "La mia previsione è che per fine giornata avremo dai donatori circa 4,4 miliardi di dollari di aiuti per la Siria e per i Paesi vicini per il 2018". Lo ha annunciato il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite, Mark Lowcock alla Conferenza dei donatori sul Futuro della Siria. "Vorrei ringraziare l'Ue, la Germania e la Gran Bretagna che hanno fatto promesso particolarmente generose", ha aggiunto.