Giappone,accusato allenatore di football

TOKYO, 23 MAG - E' stato accusato di 'incitazione alla violenza' l'allenatore di una squadra di football americano in Giappone dopo che la televisione pubblica Nhk, lo scorso 6 maggio, ha ripreso un feroce placcaggio da parte di un giocatore della Nihon University, fatto alle spalle del lanciatore della squadra avversaria, il quarterback della Kwansei Gakuin, durante un'azione in cui la palla era inattiva. Un caso definito 'di violenza gratuita' che ha finito per provocare una grave contusione al ginocchio del quarterback, e danni alla colonna vertebrale. Il giocatore ventenne che ha commesso il fallo ha riferito di aver seguito gli ordini dell'allenatore, che - come lui stesso ha spiegato - poteva garantirgli la sua presenza in campo solo se fosse stato capace di 'frantumare il quarterback della squadra avversaria alla prima giocata'. Il ministro dello Sport nipponico Yoshimasa Hayashi ha detto che "il caso costituisce un atto di violenza che non può essere ignorato".