Savona, falso io sia stato contro l'Euro

ROMA, 21 GIU - "No, questo è volutamente falso. Ho sempre sostenuto che l'Italia ha assolutamente bisogno del mercato comune". Così Paolo Savona, ministro per le Politiche comunitarie, risponde a chi, in un'intervista al 'sussidiario.net', gli ricorda di essere stato accusato di essere contro l'euro e di proporre "QuItaly", la versione italiana della Brexit in cui l'Italia avrebbe abbandonato la moneta unica. "L'Italia deve riconoscere l'importanza della Germania sulla scena mondiale. Le debolezze dei paesi membri dell'Unione si riflettono nel futuro geopolitico della Germania e, pertanto, è nel suo stesso interesse aiutare quei paesi a uscire dalle loro situazioni negative". Lo afferma il ministro per le Politiche Ue Paolo Savona in un'intervista a 'ilsussidiario.net'.