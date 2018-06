(ANSAmed) - BEIRUT, 25 GIU - Intensi scontri armati sono in corso nel sud della Siria tra forze governative e milizie armate delle opposizioni, in un nuovo round dell'offensiva lealista contro le postazioni anti-regime nella regione di Daraa al confine con la Giordania. Secondo testimoni locali, gli scontri si concentrano lungo il corridoio che collega Daraa alla strada per la capitale Damasco. L'aviazione russa e governativa sostiene l'avanzata delle truppe di terra.