PECHINO, 16 LUG - La Cina ha deciso di ricorrere al Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, contro la minaccia di dazi aggiuntivi al 10% annunciati dagli Usa sull'import di neni "made in China" per 200 miliardi di dollari ex art.301 dello Us Trade Act. La mossa, annunciata con un post sul sito del ministero del Commercio, cade nel giorno in cui Cina e Ue, nel loro 20/mo summit annuale, hanno ribadito l'impegno congiunto per il multilateralismo e il libero scambio.