Trump a Putin, relazioni ora migliorate

ROMA, 16 LUG - "Le nostre relazioni non erano mai state peggiori di quanto non lo siano adesso. Tuttavia adesso sono cambiate perché quattro ore fa ci siamo incontrati". Lo ha detto il presidente Donald Trump in conferenza stampa con il leader del Cremlino Vladimir Putin. "Abbiamo parlato di questioni importanti, è stato aperto un dialogo produttivo e importante, tutto è andato molto bene. I disaccordi sono ben noti, risolveremo molti dei problemi, dovremo trovare dei modi per cooperare per difendere gli interessi dei nostri paesi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump.