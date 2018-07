Ex ministri in scena per difendere Ue

PARIGI, 17 LUG - "L'Europa alla sbarra": la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau e l'ex omologo italiano, Sandro Gozi, vanno in scena in un teatro del cuore di Parigi per difendere conquiste e realizzazioni di oltre 60 anni di integrazione europea. In un periodo in cui l'Ue viene accusata di ogni male, la ministra della République En Marche e l'ex collega del Partito Democratico sono comparsi in qualità di testimoni in un "finto processo" all'Europa, inscenato dinanzi al pubblico parigino. La rappresentazione, cominciata ieri sera in leggero ritardo a causa dei festeggiamenti per la vittoria dei Bleus ai Mondiali - Gozi e Loiseau erano prima invitati all'Eliseo da Emmanuel Macron per assistere al ritorno dei campioni del mondo - è durata quasi un'ora e mezza. Durante lo spettacolo, alla Maison de la Poesie, la ministra e l'ex collega italiano hanno risposto punto su punto in francese alle virulente critiche mosse contro l'Europa dall'avvocato dell'accusa.