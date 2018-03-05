Elezioni: Senato, gli eletti nei collegi uninominali della Sicilia

Nello Musumeci: «Il voto al Sud? Segnale di malessere profondo»
05/03/2018 - 11:27
di Redazione
Ecco gli eletti al Senato nei collegi uninominali della Sicilia
COLLEGIO 01 - PALERMO-RESUTTANA-SAN LORENZO 409 sezioni su 409
DI PIAZZA STANISLAO DETTO STENI 87.301 43,9 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 84.173 43,9
TANTILLO GIULIO 60.363 30,3
FORZA ITALIA 40.465 21,1
LEGA 9.891 5,2
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 6.250 3,2
NOI CON L’ITALIA - UDC 2.817 1,5
PICCIONE TERESA 33.154 16,6
PARTITO DEMOCRATICO 25.624 13,4
+EUROPA 5.109 2,7
ITALIA EUROPA INSIEME 717 0,4
CIVICA POPOLARE LORENZIN 546 0,3
GRASSO PIETRO 11.580 5,8
LIBERI E UGUALI 9.893 5,2
LA BIANCA MARIA 2.434 1,2
POTERE AL POPOLO! 2.265 1,2
RAMPANTI FRANCESCA 2.361 1,2
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.272 1,2
BADALAMENTI LETIZIA 942 0,5
ITALIA AGLI ITALIANI 919 0,5
MORELLO GIUSY 622 0,3
CASAPOUND ITALIA 582 0,3
BAIO ALFONSO 184 0,1
PARTITO VALORE UMANO 166 0,1
DI FATTA PIETRO 96 0,0
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 87 0,0
COLLEGIO 03 - MARSALA 628 sezioni su 628
MOLLAME FRANCESCO DETTO FRANCO 130.699 48,0 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 126.379 47,8
SCILLA ANTONINO 92.887 34,1
FORZA ITALIA 59.784 22,6
LEGA 14.172 5,4
NOI CON L’ITALIA
UDC 9.016 3,4
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 8.460 3,2
RUGGIRELLO PAOLO 32.334 11,9
PARTITO DEMOCRATICO 27.478 10,4
+EUROPA 2.172 0,8
ITALIA EUROPA INSIEME 1.019 0,4
CIVICA POPOLARE LORENZIN 534 0,2
MAGGIO MARIA LEONARDA 7.123 2,6
LIBERI E UGUALI 6.789 2,6
GUASTELLA SALVATORE 4.256 1,6
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4.088 1,5
CURRO' ANTONINO 1.858 0,7
ITALIA AGLI ITALIANI 1.790 0,7
FICARRA GIUSEPPE DAVIDE DETTO DAVIDE 1.491 0,5
POTERE AL POPOLO! 1.402 0,5
RUGGIERO MAURIZIO 1.014 0,4
CASAPOUND ITALIA 967 0,4
GIORDANO CATERINA 319 0,1
PARTITO VALORE UMANO 297 0,1
FOTI ELVIRA 201 0,1
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 186 0,1
COLLEGIO 05 - GELA 550 sezioni su 550
LOREFICE PIETRO 92.503 46,7 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 90.129 46,9
CANDURA GIOVANNA 65.315 33,0
FORZA ITALIA 39.314 20,5
LEGA 12.324 6,4
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 7.631 4,0
NOI CON L’ITALIA - UDC 3.891 2,0
PETITTO ANNALISA MARIA 27.678 14,0
PARTITO DEMOCRATICO 22.057 11,5
+EUROPA 2.048 1,1
CIVICA POPOLARE LORENZIN 1.777 0,9
ITALIA EUROPA INSIEME 940 0,5
MAROTTA ANGELO 5.578 2,8
LIBERI E UGUALI 5.367 2,8
SAUNA SALVATORE 2.468 1,2
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2.367 1,2
MANGIAMELI SANDRA ELISABETTA MARIA 1.215 0,6
ITALIA AGLI ITALIANI 1.184 0,6
MURATORE PIETRO 1.034 0,5
POTERE AL POPOLO! 986 0,5
LIPANI FABIO MARIA ROBERTO 784 0,4
PARTITO VALORE UMANO 722 0,4
ANGRISANO CARLA 772 0,4
CASAPOUND ITALIA 738 0,4
MARTORANA VALERIO DOMENICO 337 0,2
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 313 0,2
RIVITUSO ANGELA 258 0,1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 221 0,1
COLLEGIO 06 - MESSINA 717 sezioni su 717
D’ANGELO GRAZIA 115.199 43,0 ELETTO
MOVIMENTO 5 STELLE 112.469 43,2
PAPATHEU URANIA GIULIA ROSINA 86.292 32,2
FORZA ITALIA 55.064 21,1
LEGA 15.736 6,0
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 11.902 4,6
NOI CON L’ITALIA - UDC 2.855 1,1
D’AMORE FABIO 48.483 18,1
PARTITO DEMOCRATICO 38.868 14,9
CIVICA POPOLARE LORENZIN 3.997 1,5
+EUROPA 3.360 1,3
ITALIA EUROPA INSIEME 650 0,2
TIRRITO GAETANO 7.874 2,9
LIBERI E UGUALI 7.357 2,8
ASTORE GERARDO 1.964 0,7
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1.879 0,7
CATANZARO MASSIMILIANO 1.862 0,7
CASAPOUND ITALIA 1.767 0,7
RUSSO ANNALAURA 1.751 0,6
POTERE AL POPOLO! 1.651 0,6
GRILLO MONICA 1.559 0,6
ITALIA AGLI ITALIANI 1.498 0,6
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