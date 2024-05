Chi è Giovanni Toti: la carriera tra giornalismo e politica

Video dalla rete

Classe 1968 Giovanni Toti nasce a Viareggio il 7 settembre. Si laurea in Scienze Politiche a Milano e nel 1999 diventa giornalista professionista dal 1999. Le prime esperienze da giornalista nel 1996 con uno stage a Studio Aperto. Inizia così la sua carriera a Mediaset: da caporedattore fino alla carica di vicedirettore generale della comunicazione dell’azienda. Nel 2010 diventa direttore di Studio Aperto e poi del Tg4. L’attività politica è legata a Silvio Berlusconi. Nel 2014 Toti si candida con Forza Italia alle elezioni europee e viene eletto. L’anno dopo vince le elezioni Regionali in Liguria. Dall’11 giugno è proclamato governatore. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova viene nominato dal governo commissario delegato per l’Emergenza. Il divorzio con Forza Italia arriva il 7 agosto 2019. Toti con il sindaco di Venezia Brugnaro lancia un nuovo partito: «Cambiamo!’». Viene rieletto presidente della Regione Liguria nel 2020 vincendo le elezioni con il 56%.

