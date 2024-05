Udinese-Napoli 1-1, Success risponde a Osimhen. Scamacca ancora in gol

Video dalla rete

Al Napoli non basta Osimhen. A Udine finisce 1-1: ospiti in vantaggio con il nigeriano, poi nel finale la rete del pareggio di Success. A Salerno l’Atalanta va sotto, poi Scamacca – ancora a segno – e Koopminers la ribaltano: 2-1 per i bergamaschi che agganciano la Roma al quinto posto, valido per la qualificazione Chammpions League. Tutti i gol della 35esima giornata

