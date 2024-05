Il tornado in Nebraska rade completamente al suolo un deposito

Video dalla rete

Le immagini del passaggio del tornado che ha completamente distrutto un deposito a Lincoln, nel Nebraska. La tempesta si è abbattuta sulla città lo scorso 26 aprile: è stato raso al suolo un edificio della Garner industries, fabbrica che lavora materiale in plastica, che lunedì 6 maggio ha annunciato 62 licenziamenti legati ai danni subiti. «Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una strada per andare avanti – ha spiegato il ceo e presidente Scott McLain – Ma questi licenziamenti sono necessari per rimanere in attività». Il tornado ha distrutto l’intera struttura che ospitava gli spazi per la produzione, i magazzini, l’inventario e gli uffici. Tutte le macchine utensili, le attrezzature di stampaggio e di automazione sono andate distrutte.

