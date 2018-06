Comunali, domani in Sicilia elettori alle urne: si vota, in un giorno, dalle 7 alle 23

PALERMO - Presidenti e scrutatori al lavoro nei seggi per definire la macchina organizzativa alla vigilia dell’apertura delle urne per le amministrative. Si vota domani dalle 7 alle 23, subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Coinvolti 137 comuni, 19 le città sopra i 15mila abitanti dove si andrà al ballottaggio il 24 giugno se nessuno dei candidati a sindaco supererà al primo turno quota 40%, come prevede la legge elettorale per gli enti locali.

Cinque i capoluoghi di provincia al voto: Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, e Trapani. Un test importante per partiti, movimenti e per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra che risultano divise in molti centri. Alle urne sono chiamati 1.657.147 elettori (692.224 solo nei capoluoghi) che voteranno in 1942 sezioni per eleggere sindaci e un esercito di 1806 consiglieri comunali. Nei cinque capoluoghi i candidati a sindaco sono 31: 5 a Trapani, 7 a Siracusa, 7 a Ragusa, 7 a Messina, 5 a Catania. Si vota anche in 12 circoscrizioni a Messina e Catania.