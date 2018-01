Alimenti: ministero Salute, nessun lotto di latte alla salmonella in Italia

Roma, 15 gen. (AdnKronos Salute) - Ad oggi le autorità francesi non hanno comunicato, tramite il sistema di allerta comunitario (Rasff), l'esistenza di lotti a rischio di natte per neonati spediti verso il nostro Paese. Lo ha precisato ieri il ministero della Salute, in merito alla contaminazione da salmonella di alcune formule per l'infanzia prodotte da Lactalis.

Il ministero della Salute, a titolo precauzionale - si legge in una nota diffusa ieri dal dicastero - ha comunque già avviato interlocuzioni con la Commissione europea e direttamente con le autorità francesi per sollecitare ulteriori informazioni su Paesi e lotti interessati, e resta in continuo contatto con entrambe attraverso il sistema di allerta comunitario per seguire ogni sviluppo, ricevere aggiornamenti ed eventualmente adottare ogni provvedimento a tutela dei consumatori.

Benché allo stato attuale le autorità francesi non abbiano indicato nelle note Rasff l'Italia tra i Paesi destinatari dei lotti contaminati, né risultino casi di infezione da salmonella correlati a tali prodotti, il ministero ha comunicato - per eventuali verifiche da parte delle autorità territoriali e per una completa informazione dei consumatori - i lotti del prodotto Milumel Bio oggetto di allerta latte: 17C0012686 con termine massimo di conservazione (TMC) 27/04/2018, 17C0012844 con TMC 24/05/2018, 17C0012965 con TMC 12/09/2018, 17C0013595 con TMC 06/01/2019, 17C0013733 con TMC 03/02/2019.