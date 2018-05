Sanità: il colore dell'abito 'spia' dei chili di troppo

Roma, 25 mag. (AdnKronos Salute) - Si dice che l'abito non faccia il monaco, e che il nero sia il colore più gettonato per nascondere i chili di troppo. Ebbene, una nuova ricerca scientifica suggerisce che la scelta del colore del capo di abbigliamento possa svelare il peso di un individuo. Ma chi si trova a fare i conti con un eccesso di peso non sempre opta per il nero. I risultati, presentati al Congresso europeo sull'obesità a Vienna, rivelano infatti che i vestiti più scuri ma anche quelli multicolori sono preferiti dalle donne con un indice di massa corporea (Bmi) più elevato, mentre gli uomini più 'pesanti' sono più inclini a scegliere il nero o il bianco.

Il colore gioca un ruolo importante nell'influenzare gli stati d'animo e le emozioni: precedenti ricerche suggerivano che il colore degli abiti dicesse molto su personalità, umore e persino sulla percezione altrui. Per saperne di più Charoula Nikolaou e Stuart Gilmour della St Luke's University a Tokyo, insieme a Mike Lean dell'Università di Glasgow, hanno esaminato la relazione tra Bmi, taglia e colori dei vestiti acquistati su un sito online mondiale di vendita al dettaglio. Tra ottobre e dicembre 2017 sono stati raccolti i dati relativi a peso, altezza, taglia e colore dei vestiti di oltre 34.000 clienti che hanno compilato dei moduli. I dati sono stati presi dal sito web AliExpress, del gruppo Alibaba (sito di e-commerce multinazionale con sede in Cina). I Paesi da cui venivano emessi gli ordini erano raggruppati per reddito: basso, medio-basso, medio-alto ed elevato. I colori, invece, erano raggruppati in scuri, chiari, metallici, pastello o stampati.

Durante un periodo di due mesi (coprendo diverse stagioni in diversi Paesi), hanno acquistato capi di 26 marche di abbigliamento 27.083 donne (8.119 gonne e 18.964 abiti) e 7.295 uomini (7.295 pantaloni) provenienti da 119 Paesi. La maggior parte degli acquisti arrivavano da persone che vivono in Paesi ad alto e medio reddito. Le vendite online erano principalmente rivolte a clienti giovani e di mezza età. Oltre la metà dei pantaloni venduti, quasi un quarto degli abiti e il 15% delle gonne sono stati acquistati da clienti in sovrappeso o obesi.

L'associazione tra peso dei clienti e taglia e colore degli abiti è stata stimata utilizzando un modello statistico ad hoc. Ebbene, i risultati hanno mostrato che - come era prevedibile - le taglie erano strettamente correlate sia al Bmi che alla circonferenza della vita. Quanto ai colori, le donne con un peso più elevato erano più inclini ad acquistare abiti neri, blu scuri e floreali, ma anche gonne multicolori e a pois. Mentre gli uomini 'taglie forti' tendevano a preferire pantaloni neri o bianchi. "Il nostro studio - concludono gli autori - suggerisce che le dimensioni e il colore dei capi acquistati possono rivelare problemi di peso".