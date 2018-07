La Via, nomina Tajani in linea con rinnovamento Forza Italia

BRUXELLES - "La nomina di Tajani a vicepresidente di Forza Italia è in linea con l'esigenza di rinnovamento del partito che si rigenera senza tradire i propri principi e valori". Così l'eurodeputato di Fi Giovanni La Via, sottolineando che "l'esperienza di Tajani, figura autorevole e moderata, che in Europa ha dato ancora una volta prova di grande equilibrio e competenza, rappresenta un valore aggiunto, un contributo prezioso in un momento particolarmente delicato per il Paese". Ora, sottolinea La Via, "al partito si impongono scelte ponderate e misurate, per riconquistare la fiducia di un elettorato moderato ed europeista, disposto a credere nella possibilità di un'Italia migliore, nel solco della tradizione popolare europea". Per questo, conclude il collega eurodeputato, "faccio le mie congratulazioni al presidente del Parlamento europeo per questo nuovo incarico prestigioso e di grande responsabilità, a cui sono certo si dedicherà con l'impegno, la moderazione e la credibilità che da sempre lo contraddistinguono".