La granita più buona del mondo? La fanno ad Oliveri i gemelli Squadrito

Rimini - La migliore granita del mondo è siciliana, viene prodotta ad Oliveri, piccolo centro turistico della zona tirrenica del messinese dai gemelli Alessandro e Vincenzo Squadrito che dal 1994 sono maestri gelatieri e gestiscono il locale ”Ritrovo Orchidea” La granita è tutta siciliana anche per il fatto che la stessa è stata preparata con il pistacchio di Bronte coltivato e prodotto da Mastropistacchio. Il primo concorso mondiale per la migliore granita, che si è svolto dal 19 al 23 gennaio scorso a Rimini ,all’interno del “salone internazionale di pasticceria e gelateri” vedeva coinvolti nella competizione trenta gelatieri che avevano aderito all’iniziativa della Federazione Italiana Gelatieri ed il gusto scelto dal presidente Nicola Netti e dal dirigente Nicola Pieraccini era stato la “granita al pistacchio”.

La giuria che ha consegnato il primo premio ai gemelli Squadrito, era composta da pasticcieri, gelatieri e da un tecnico di master chef e la lotta per aggiudicarsi questo ambito premio è stata serrata ed incerta fino all’ultimo assaggio. «Ha trionfato Oliveri, il pistacchio di Bronte e tutta la Sicilia dicono, all’unisono i gemelli, ci siamo scommessi su questa vittoria ed eravamo certi di portare in alto il nome del nostro locale e di tutta la Sicilia. La granita ha origini siciliane e non potevamo soccombere in questa competizione, anche perché noi abbiamo utilizzato il pistacchio genuino, quello speciale di Bronte, che dà un gusto particolare a tutti i nostri preparati». I gestori dell’Orchidea di Oliveri, già a dicembre, a Longarone avevano conquistato il premio europeo alla giornata del gelato. Nella stessa competizione di Rimini, i gemelli si sono aggiudicati anche il quarto e quinto posto per il gelato al caffé mentre, fuori concorso, hanno preparato per i fruitori e gli operatori economici che hanno visitato la fiera un’altra loro specialità, la granita alle mandorle. L’assessore al Commercio di Oliveri, Franca Iarrera ha «appreso con grande soddisfazione» della vittoria mondiale dei gemelli Squadrito. «Conoscevamo la loro bravura nel preparare granite e gelati, ed eravamo sicuri che li avremmo visti sul gradino più alto del mondo. E’ una gioia immensa, sono sicura che l’aver conquistato il titolo di granita al pistacchio migliore del mondo porterà il nome di Oliveri sempre più in alto». Adesso ad Oliveri c’è grande attesa per il rientro dei “campioni del mondo” e soprattutto c’è la voglia di tornare a fare incetta di granita al pistacchio e brioches.